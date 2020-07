GCM prende indivíduo vendendo drogas na Praça de Eventos

Neste domingo (26), por volta da 01h40, a equipe tática ROMU juntamente com a equipe Alfa estavam pela Praça de Eventos Zico Campolim dispersando aglomerações pelo local devido pandemia de coronavírus, quando avistaram um grupo de indivíduos em atitude suspeita.

Foi feita a abordagem e com um deles encontrado dinheiro e entorpecentes.Indagado o indivíduo assumiu que estava comercializando drogas.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao rapaz e conduzido ao plantão policial, juntamente com 05 microtubos de cocaína, 03 porções de maconha e R$ 29,00 em dinheiro, onde autoridade policial determinou o auto de prisão em flagrante por tráfico de drogas, ficando o mesmo à disposição de Justiça.