GCM prende indivíduo que furtou cabo elétrico

Nesta segunda-feira, 21, por volta das 17h, a equipe tática ROMU, recebeu a solicitação de que o indivíduo teria subtraído fiação elétrica do interior de uma empresa localizada à Rua Ana Barros Nicoletti e que estaria em fuga.

No local foi deparado com o autor do delito, que se embrenhou no matagal do pilão d’água, sendo posteriormente capturado em trabalho conjunto com a guarnição de apoio.

O indiciado negou o fato, mas foi dada voz de prisão e o mesmo conduzido a autoridade policial, a qual ratificou a prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado e apreendido os 35 metros de cabo elétrico de alumínio, que foi devolvido ao seu proprietário.