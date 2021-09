GCM prende indivíduo com entorpecentes no Jardim Virgínia

No último dia 22, por volta das 11h50, a equipe do Canil em patrulhamento pela Rua José Lara, deparou-se com um indivíduo, que ao ver a viatura dispensou algo, sendo prontamente abordado e consigo localizado uma porção de maconha, dinheiro, celular.

Acionado reforço, foi trazido a K-9 Zara, que localizou outra porção no local onde o mesmo havia jogado algo. Foi dada voz de prisão ao indivíduo, sendo encaminhado ao plantão, juntamente com a duas porções de maconha pesando 40,09 gramas, R$ 107,00 em dinheiro e um aparelho celular, onde o delegado de plantão ratificou a prisão em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes.