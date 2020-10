GCM prende indivíduo com drogas e dirigindo sem habilitação

No dia 24, por volta da 00h40, a equipe tática R.O.M.U , em patrulhamento pela Rua Artur do Amaral, na Vila Taquari, deparou-se com um veículo trafegando pela contramão de direção, o qual quase colidiu com a viatura. Foi dado ordem de parada ao mesmo, que empreendeu fuga. O veículo foi então acompanhado e abordado pela Rua Eurico Fogaça de Almeida e em busca pessoal encontrado em seu poder 07 porções de cocaína e R$ 20,00 em dinheiro. Em seguida na varredura pelo veículo foi encontrado no porta malas 26 porções de maconha e, também constatado que o motorista não era habilitado.

O veículo foi liberado para seu irmão, que era habilitado.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e a ocorrência apresentada à autoridade policial, que autuou o indivíduo em flagrante por tráfico de drogas e registrou o crime do artigo 309, que é dirigir sem habilitação, ficando o mesmo à disposição da Justiça.