Início da noite de sábado (13) a GCM foi acionada através da Central de Monitoramento, sobre uma possível desinteligência na avenida Theodorico Pereira de Melo, sentido Bairro do Leme. Prontamente as Equipes de Rádio Patrulha foram até o local indicado, onde se depararam com um veículo tombado e ao lado havia um homem de 48 anos com ferimentos. Também haviam outras pessoas ali, que pareciam cercar aquele que homem que estava ferido. Em conversa com eles, descobriram que na verdade a ocorrência se tratava de tentativa de roubo com emprego de violência e grave ameaças. Aquele homem que estava ao lado do veículo havia rendido um casal (proprietários do veículo) na imediações do Mercado do Produtor momentos antes. Com o emprego de uma faca ele entrou no banco traseiro do veículo onde estava o casal e passou a fazer ameaças de morte caso não recebesse valores via Pix.

Com a faca no pescoço da mulher ele obrigou o condutor do veículo a seguir sentido bairro Santa Maria e dizia o tempo todo que mataria a mulher caso não recebesse o Pix.

Após passarem pelo bairro Santa Maria e já sentido o Bairro do Leme, num ato de desespero e temendo por suas vidas o motorista do veículo realizou uma parada brusca e o casal conseguiu se desvencilhar do bandido, entrando numa chácara e pedindo socorro. Então o bandido assume a direção do veículo das vítimas e foge sentido Bairro do Leme. Moradores das proximidades ajudaram o casal e saíram em perseguição ao bandido que, após alguns quilômetros capotou o veículo vindo a sofrer alguns ferimentos. Sendo assim, os Policiais da GCM deram voz de prisão ao homem. Devido o homem estar ferido os Policiais da GCM solicitaram atendimento médico ao suspeito, que foi conduzido pelo SAMU ao pronto socorro onde recebeu atendimento médico sob escolta.

As vítimas da tentativa de roubo não se feriram e foram conduzidas ao Plantão Policial, juntamente com as testemunhas e a faca encontrada. O suspeito após o atendimento médico, também foi levado ao Plantão Policial. A ocorrência foi apresentada ao Delegado de Plantão pelos Policiais da GCM e após ouvir as vítimas e testemunhas a autoridade policial ratificou a voz de prisão, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, apreendendo a faca. O suspeito foi recolhido preso na carceragem local, onde permaneceu à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.