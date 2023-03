A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada na manhã de segunda-feira (06) para atender ocorrência de perturbação da tranquilidade e do trabalho. A solicitação partiu de funcionários do Poupatempo, os quais diziam que, uma pessoa estava dormindo na porta do local e atrapalhando os trabalhos.

A equipe de Rádio Patrulhamento, responsável pelo policiamento na área central da cidade foi até o local e se deparou com o rapaz de de 21 anos. Questionado pelos Policiais Municipais, ele disse que era oriundo do município de Itapetinga e que estava na condição de morador de rua em Itapeva.

Sendo assim, a Equipe Policial da GCM realizou pesquisa da vida pregressa do cidadão através da Central de Monitoramento da GCM e tal pesquisa trouxe como resultado, registros criminais ou seja, crimes cometidos por ele (furto e roubo) e também havia mandado de prisão em seu desfavor.

Diante dos fatos, os Policiais informaram ao cidadão a sua condição de procurado pela Justiça, deram-lhe voz de prisão e o conduziram ao Plantão da Polícia Judiciária, onde o competente Delegado que se encontrava de Plantão, confirmou através de nova pesquisa que o cidadão realmente estava em dívida com a Justiça, ratificou a voz de prisão e deu cumprimento ao mandado de prisão. O procurado foi recolhido a carceragem local, onde permaneceu aguardando audiência de custódia.