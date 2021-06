GCM prende homem por tráfico de drogas

No último dia 09, por volta das 18h40, as equipes táticas R.O.M.U, em patrulhamento pela Vila Taquari, deparou-se com um indivíduo, que estava entregando algo a um motoqueiro, que ao perceber a viatura saiu em disparada, vindo a jogar uma sacola em uma casa. De imediato foi abordado e em revista pessoal foi encontrado com ele duas pedras de crack e a quantia de R$ 40,00 em dinheiro. Com a autorização do proprietário da casa, foi feito uma varredura e localizado uma sacola com 10 pinos de cocaína,

02 pedras de crack, 04 porções de maconha pequenos e 05 porções de maconha médias.

Diante dos fatos foi apresentado ao plantão policial, onde o delegado de plantão confeccionou o flagrante de tráfico de drogas, ficando o autor à disposição da Justiça.