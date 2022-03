Uma patrulha da Guarda Civil Municipal realizava patrulhamento preventivo pela Vila Dom Bosco na terça-feira, dia 15, por volta das 18h10, quando ao passar pelo local dos fatos avistaram um homem mexendo em alguma coisa no buraco de um muro.

O homem ao perceber a presença da Patrulha Policial, se afastou do lugar onde mexia e entrou num comércio e foi abordado pelos policiais da GCM.

Realizada a busca pessoal, foram localizados com ele uma aparelho de telefone celular e a quantia em dinheiro de R$ 748,10. Ao ser verificado onde o homem mexia, no buraco do muro, foram localizados 10 (dez) ependorffs contendo substâncias esbranquiçada semelhantes a entorpecentes cocaína.

O autor negou que estaria na prática do tráfico de drogas e que a droga encontrada não lhe pertencia, mas não conseguiu explicar a origem dos valores. Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao homem e foi lhe informado seus diretos constitucionais.

O homem foi conduzido ao Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária tomou conhecimento dos fatos e ratificou a voz de prisão, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, a apreensão do celular, dos valores e das substâncias ora exibidas.

O homem ficou preso, recolhido a carceragem e à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

Apreensões: 10 eppendorfs de cocaína, um aparelho de telefone celular e R$ 748,10 em dinheiro.