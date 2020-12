GCM prende homem por furto

No dia 24, por volta das 17h30, a equipe tática ROMU, efetuava patrulhamento próximo terminal, quando recebeu um video via WhatsApp, dando conta de um furto por uma farmácia no Centro. Com as informações visuais e das vestes, foi feito patrulhamento e logrado êxito em encontrar o indivíduo em um disk moto defronte à Rodoviária.

Feito a abordagem, em sua posse estava uma bolsa e uma sacola, tendo em seu interior seis peças de carne e um frasco de perfume.

Indagado, o indiciado confirmou ter subtraído o perfume pela farmácia, e as duas peças de carne por um supermercado. As demais peças não soube dizer onde havia subtraído.

Os representantes da farmácia e do mercado reconheceram o perfume e a carne, porém só a representante da farmácia compareceu ao plantão policial.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e conduzido o mesmo, juntamente com as rés furtiva ao plantão policial, onde o delegado plantonista determinou o registro da ocorrência, o autuando em flagrante por furto, ficando o indivíduo preso e à disposição da justiça.