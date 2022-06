Na quinta-feira, por volta das 01h40, uma equipe GCM-Polícia Municipal foi abordada por uma vítima no bairro Itapeva II, a qual deu informações que sua residência havia sido furtada, sendo levadas diversas peças de roupas que estavam no varal.

Prontamente os Policiais Municipais saíram à procura do possível autor e logo próximo visualizam uma outra residência com o portão aberto e alguns objetos, inclusive roupas pela calçada. Convictos os Policiais que ali estaria acontecendo um ilícito, realizaram a incursão naquele imóvel, onde localizaram um homem que estava no interior da cozinha da residência retirando objetos e alimentos. O sujeito foi detido pelos policiais municipais e algemado devido o receio de fuga e para garantir a integridade física dos policiais e do próprio autor do delito.

Em contato com a primeira vítima, esta reconheceu as roupas como sendo aquelas subtraídas do varal da sua residência. Já na casa onde o autor dos fatos foi localizado, a vítima estava dormindo e foi acordado pelos policiais municipais da GCM, ainda assustada com a situação, também reconheceu os objetos e alimentos como sendo da sua casa.

Diante dos fatos, que não deixavam dúvidas sobre a autoria do ato ilícito e as provas da materialidade, foi dada voz de prisão ao autor, o qual teve seus direitos constitucionais garantidos e junto com os objetos e às vítimas foram conduzidos a presença da autoridade de Polícia Judiciária de Plantão.

Após à Autoridade Policial apreciar os fatos apresentados pelos Policiais da GCM, formando a sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante delito pela prática de furto e furto tentado. Determinou também a apreensão e entrega dos objetos aos seus respectivos proprietários; recolhendo o autor dos delitos à carceragem local onde permaneceu preso e à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

Objetos que estavam sendo furtados: roupas, calçados, cobertor, bicicleta, alimentos (leite, danone, carnes, bolachas), bebidas, cervejas.