Na quarta-feira, dia 27, por volta das 23h40, a equipe tática ROMU se deparou com uma vítima informando que era proprietário de um bar, no qual alegou que um indivíduo havia subtraído três fardos de cerveja, dois pacotes de cigarros e nove pacote de fumo da marca peão, além da quantia de R$ 300,00 em moedas e que foi avisado por vizinhos e saiu a procura do autor, localizando-o nas proximidades do José Vasques Ferrari, na Avenida Gastão Mesquita Filho.

Deslocado no local onde foi feito abordagem e o autor encontrava-se com os produtos, vindo a confessar que praticou o furto, indagado sobre as moedas disse que já havia gastado.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão e conduzido para o Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia confeccionou auto de prisão em flagrante, ficando o mesmo preso à disposição da Justiça.