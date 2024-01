A Guarda Civil Municipal realizava Ponto de Estacionamento e Visibilidade na área central da cidade, Praça Anchieta, por volta das 15h35 na segunda-feira (9), quando foram solicitados por proprietário de estabelecimento comercial, que dizia ter sido vítima de furto e que teria imagens do fato. Ao verificarem as imagens, os Policiais da GCM puderam observar as características dos suspeitos que se tratava de um casal. Iniciaram então diligências no sentido de localizar os suspeitos, sendo que, em dado momento, o casal foi avistado, porém no instante da abordagem a mulher tomou rumo ignorado, sendo possível somente a detenção do suspeito do sexo masculino, um homem de 34 anos, o qual recebeu voz de prisão. Durante a ocorrência surgiram outras vítimas representantes de dois estabelecimentos comerciais relatando que o casal também havia praticado furto em seus estabelecimentos, sendo então, um total de três estabelecimentos e diversos objetos, dos quais foram localizado perfumes, brincos e fones de ouvidos.

O suspeito de ter praticado os furtos, os objetos e as vítimas, foram apresentados no Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária, apreciou os fatos e ratificou a voz de prisão, determinando que o sujeito fosse autuado em flagrante delito, apreendeu os objetos que posteriormente foram restituídos aos seus proprietários e o cidadão permaneceu preso e à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.