GCM prende autor de furto de celular

No último dia 25, em patrulhamento pela área central, uma equipe da GCM, deparou-se com populares correndo, que ao avistarem a viatura apontaram em direção ao Paço Municipal. Em diligência, a equipe localizou um indivíduo com auxílio de populares no interior de um estabelecimento comercial, defronte ao Poupatempo.

Indagado, o rapaz confessou ter roubado um celular. Realizado busca pessoal, foi localizado com ele o celular e uma faca envolta em uma meia.

A vítima foi localizada posteriormente por policiais civil e as partes conduzidas ao plantão policial, onde autor foi preso em flagrante, ficando assim à disposição da justiça.