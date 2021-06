GCM paralisa festa clandestina e leva 32 pessoas à Delegacia

Na madrugada desta quinta-feira, dia 3, a ação conjunta da Guarda Civil Municipal, Fiscalização Municipal e Vigilância Sanitária resultou na condução de 32 pessoas ao Plantão Policial.

A ação teve início às 21h30 de quarta-feira, dia 2, seguindo as determinações do Decreto Municipal nº 11.755, que prevê a intensificação nas fiscalizações, bem como o uso de drones, visando o combate às aglomerações diante da pandemia do Coronavírus.

De acordo com o Comandante da GCM, Rafael Vieira, a Guarda foi solicitada por meio de denúncia na central para atender uma ocorrência próxima ao Grêmio da Polícia Militar. Segundo informações, pelo local estaria ocorrendo uma festa clandestina. Chegando no bairro, os guardas confirmaram a festa clandestina e conduziram 32 pessoas ao Plantão Policial, onde o Delegado tomou as medidas cabíveis. Deste total, três eram menores de idade. Foram mobilizadas quatro equipes da Guarda Municipal para a ação.

Os drones que estão sendo utilizados para auxílio da fiscalização, são coordenados por uma equipe da Secretaria Municipal de Obras, em parceria com a Defesa Social.