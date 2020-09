GCM novamente apreende drogas na Vila Vitória

No sábado, 05 de setembro, por volta das 22h, as equipes da Guarda Municipal realizavam patrulhamento pela Vila Vitória,, quando avistaram um indivíduo saindo de uma corredor, que ao perceber os guardas saiu correndo, não sendo possível abordá-lo.

De imediato foi iniciado uma varredura no local e empregado a cadela Zara, que apontou droga em determinados pontos. Foi localizado 04 porções de maconha e 57 microtubos de cocaína e 12 pedras de crack em uma sacola.

Diante dos fatos a equipe apresentou a ocorrência a autoridade policial, a qual determinou o registro da ocorrência e apreensão dos entorpecentes.