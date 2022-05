No final da tarde de segunda-feira, dia 2, por volta das 18h50, equipes da Guarda Civil Municipal de Itapeva receberam informações sobre furto de veículo ocorrido no Terminal Rodoviário. Rapidamente as equipes saíram em busca do veículo e do autor.

O veículo foi localizado em um terreno às margens da Avenida José Ermírio de Morais próximo ao prédio da Justiça do Trabalho e não havia ninguém próximo.

O veículo foi conduzido ao Plantão Policial onde se encontrava a vítima, esta ao verificar seu veículo percebeu que o aparelho DVD havia sido subtraído.

Outras equipes seguiram à procura do autor, o qual foi localizado pela equipe de Patrulhamento Tático ROMU próximo ao Cemitério com roupas diferentes e então foi conduzido ao Plantão Policial.

A equipe que localizou ao autor foi até a sua residência, onde a esposa dele autorizou a entrada dos policiais municipais, que encontraram as roupas quer ele usava no momento do furto. Diante das evidências foi dada voz de prisão ao sujeito.

Foram arroladas testemunhas no Terminal Rodoviário e os fatos foram apresentados à Autoridade de Polícia Judiciária, a qual ratificou a voz de prisão determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, mantendo o autor preso e à disposição da Justiça. Após o encerramento do registro da ocorrência, o veículo foi restituído ao seu proprietário.