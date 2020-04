GCM localiza veículo furtado no momento em que proprietário registrava o caso

GCM localiza veículo furtado no momento em que proprietário registrava o caso

Na sexta-feira (24), a Guarda Civil Municipal localizou um veículo que havia sido furtado na noite anterior pelo Bairro da CDHU.

Ao perceber o furto o proprietário do veículo avisou as forças de segurança do município que orientaram a vítima a registrar a ocorrência.

No momento em que o Boletim era registrado o proprietário do carro foi avisado pela Guarda Municipal que seu veículo foi localizado por uma equipe da instituição atrás do campo da Vila Aparecida.