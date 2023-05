Na terça-feira (16), a equipe de Policiais da GCM em patrulhamento preventivo pelos logradouros públicos municipais por volta das 12h20, ao realizar um ponto de estacionamento o cão K-9 Titan comportou-se de maneira de que havia odor de drogas pelo local, ao ser liberado o mesmo veio por indicar a presença do odor de drogas vindo de uma pilha de entulhos, em uma área de mata as margens da via pública. Ao ser verificado, os materiais foram localizados diversos entorpecentes e encaminhados ao Plantão Policial onde a autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento dos fatos determinou o registro da ocorrência e apreendeu os entorpecentes.

🔒Apreensões:

✅ 04 porções de maconha, pesando 260 gramas

✅ 52 pinos de cocaína, pesando 49,5 gramas