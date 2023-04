No dia 16, por volta das 15h30, policiais da GCM em patrulhamento preventivo pela Vila São Francisco devido a inauguração de um mercado, foi avistado um grupo de jovens, que ao visualizarem a viatura, cada um seguiu um rumo diferente o que levantou a suspeita. De imediato, a guarnição foi verificar o motivo de terem se evadido do local e foi localizado no pé de um poste em um saco de picoca contendo várias substâncias aparentando ser entorpecentes defronte ao endereço supracitado.

Diante dos fatos, Policiais da GCM conduziram a ocorrência ao Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária determinou a apreensão das substâncias para futura elucidação do encontro.

🔒Apreensões:

✅ 09 porções maconha

✅ 13 pedras de crack

✅ 05 eppendorfs cocaína