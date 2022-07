Nesta quarta-feira, dia 13, durante patrulhamento próximo à escola José Vasquez, na Rua Vicente Eduardo Araújo, Vila Mariana, os guardas perceberam que várias pessoas avisavam a presença da viatura e se dispersavam.

Diante dessa atitude suspeita, a GCM empregou os cães de faro pela via e em uma residência abandonada os cães apontaram para a caixa do correio e cavalete de água a presença do odor, sendo vistoriado e localizado o material que foi encaminhado ao Plantão Policial para as providências cabíveis.

Apreensões:

✅ 24 eppendorfs com cocaína pesando 23,22 gramas.

✅16 porções de maconha pesando 191,04 gramas.

✅66 pedras de crack pesando 15,03 gramas.