No sábado, dia 19, por volta das 21h20, equipes da GCM-Polícia Municipal estavam encerrando uma ocorrência no Plantão Policial, quando foram solicitados pela vítima, a qual dizia que, sua casa estava sendo invadida, na Rua Santo Antônio do Catigeró, Vila São Benedito, em Itapeva.

Prontamente, as equipes se deslocaram para o local informado pela vítima e lá constataram, uma janela que fica para a rua estava completamente destruída com todos os vidros quebrados, na residência estavam a esposa da vítima e uma criança filho do casal, todos muito assustados.

A vítima informou para as equipes que é motorista de aplicativo e que ao realizar uma corrida a uma cliente, seu namorado começou a agredi-la, então ele foi ajudar a mulher e também foi agredido e em seguida se retirou do local levando a mulher para protegê-la. Logo após recebeu ameaças de morte por mensagens de aplicativo no celular por parte do agressor. A esposa da vítima e seu filho foram levados a um local seguro e em seguida as equipes saíram à procura do possível autor.

Na tentativa de tentar localizar o agressor, as equipes da GCM foram até a residência do autor, onde estava um irmão dele, o qual foi avisado sobre o fatos e este autorizou o ingresso dos policiais na residência para procurar o sujeito, que não foi localizado. Porém, havia no interior da residência muito dinheiro espalhado em notas diversas miúdas e trocadas e substâncias entorpecentes semelhante ao crack, pelas características os policiais entenderam que aquele local era usado paro o comércio de entorpecentes, sendo assim, recolheram todo o material ali encontrado.

Diante dos fatos, a ocorrência foi apresentada no Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária determinou o registro da ocorrência e apreensão dos objetos.

🔒Apreensões:

✅ 5 gramas de Substâncias semelhantes a Crack

✅ 10 Estojos (Cartuchos) deflagrados de munição de Revólver calibre 38

✅ R$ 648,55 reais em dinheiro