GCM localiza drogas com apoio do Canil, no Jardim Guanabara

Na terça-feira, dia 6, por volta das 10h20, uma equipe da Guarda Civil Municipal em patrulhamento pelo Jardim Guanabara, na avenida Cândido Rodrigues, foi avisada por um morador de que um indivíduo estaria escondendo algo no mato.

Ao chegar pelo local ninguém foi localizado, mas devido a informação a equipe do Canil foi acionada e com o emprego da K-9 Glock certa quantia de entorpecente foi localizada, sendo: 29 eppendorfs com cocaína com total de 20 gramas, 17 pedras de crack com total de 1,10 gramas, 04 porções de cocaína com total de 2,6 gramas e 04 porções médias de maconha com total de 97 gramas.

Todo material encontrado foi encaminhado ao Plantão Policial para as devidas providências.