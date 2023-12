Na noite de sábado (23), por volta das 20h30, foi irradiado pela Central de Monitoramento da Polícia Municipal GCM de Itapeva, que na praça Suttner Rodrigues Saldanha m, na Vila Nova, havia uma pessoa que aparentava estar sem vida.

Rapidamente as Patrulhas da GCM se deslocaram para o local indicado, onde se depararam com uma pessoa do sexo masculino sem sinais vitais.

Diante dos fatos foi acionada uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência, a qual conduziu o cidadão até o pronto socorro, onde foi atestado óbito pelo médico plantonista.

Então os Policiais da GCM seguiram até o Plantão Policial, narraram ao Delegado o ocorrido e foi determinado pela Autoridade Policial o registro da ocorrência de natureza Encontro de Cadáver/Morte suspeita.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal IML de Itapetininga para a realização de exames necroscópico, para elucidação das causas da morte.