Na tarde de domingo (12), uma equipe de Rádio Patrulha da Guarda Civil Municipal de Itapeva realizava Policiamento em uma festividade no Bairro Pacova. Por volta das 16h30, a equipe de Policiais da GCM que estavam no bairro foram informados que, próximo a um estabelecimento comercial estaria acontecendo um tumulto generalizado onde muitas pessoas brigavam entre si.

Então a equipe solicitou apoio de outras equipes, porém a Equipe que lá se encontrava vendo que a situação era complexa, decidiu bravamente agir, pois, estava em dois policiais da GCM e os brigões estavam aproximadamente em 25 pessoas e os dois valentes Policiais da GCM conseguiram dar o primeiro atendimento evitando que um mal maior acontecesse.

Com a chegada do apoio das demais equipes de Policiais da GCM e também com o apoio da Polícia Militar foi possível conter os ânimos.

As Policiais identificaram alguns dos brigões, dos quais alguns estavam lesionados, no total oito pessoas foram conduzidas ao Plantão Policial sendo um adolescente, alguns foram encaminhados para o pronto socorro com ferimentos por material perfurocortante e lesões ocasionaras por pedaços de madeira e/ou barras de ferro.

Veículos também foram recolhidos por falta de licenciamento e uma motocicleta apreendida devido adulteração na numeração de identificação Chassis.

Autoridade Policial ouviu os envolvidos, apreendeu a motocicleta, a qual estava de posse de um adolescente e agora o expediente segue para investigação da Polícia Civil.

A atuação rápida dos Policiais foi determinante para que vidas fossem preservadas e com certeza uma grande tragédia foi evitada naquele local. Pois, informações preliminares colhidas no bairro trouxeram informações que, a briga se tratava de um “acerto de contas”, onde uma das partes envolvidas teria sido agredida naquele mesmo local em data anterior.

.

(Via GCM de Itapeva)