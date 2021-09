GCM encontra drogas em tubo de água na Vila Mariana

Nesta segunda-feira (27), por volta das 22h45, a equipe da GCM, em patrulhamento pela Travessa Sol Nascente, na Vila Mariana, local já conhecido pela mercância de drogas, realizou um P.E. (Ponto de Estacionamento), por onde foi realizada uma varredura e logrado êxito em encontrar uma sacola com drogas dentro de um tubo de escoamento de água de uma residência.

Na sacola continha 60 microtubos de cocaína, 7 porções de maconha e 45 porções de crack. O material foi apresentado no plantão policial, onde a autoridade realizou a apreensão e tomou todas as medidas de praxe.