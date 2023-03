A Guarda Civil Municipal de Itapeva através do seu Departamento de Projetos tem buscado recursos Federais. O Projeto em discussão aborda o eixo temático Patrulhas, Rondas e Guardiãs da Maria da Penha, visa proporcionar maior segurança as mulheres do nosso município, com o desempenho e fortalecimento na fiscalização das medidas protetivas.

Na tarde de quarta-feira (22) a GCM Leidiane, uma das responsáveis pela elaboração do projeto, visitou a Procuradoria Especial da Mulher, que tem como Procuradora a vereadora Débora Marcondes. A visita técnica busca mais informações para desempenho e efetivação do projeto da GCM que se coloca à disposição daquela procuradoria e de todas as Mulheres do nosso município.