GCM e DISE prendem três por tráfico de entorpecentes

No último dia 19, por volta das 16h40, a Guarda Civil Municipal foi solicitada para dar apoio à DISE – Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes em uma ocorrência de tráfico de entorpecentes pela Vila São Francisco.

As equipes deram cumprimento a um mandado de busca e apreensão, sendo realizada varredura no local com o auxílio da cadela Zara, a qual acabou indicando algumas porções de crack escondidas próximas a entulhos.

Os guardas municipais ainda auxiliaram nas buscas e abordagens, sendo concluídas com a prisão em flagrante de 03 indivíduos, que eram investigados pela Delegacia Especializada.

Foram apreendidos R$ 1.537,00 em moeda, 03 aparelhos celulares e 16 porções de crack, pesando 32 gramas.