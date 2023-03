Na noite de domingo (26), Policiais da GCM prestaram apoio ao Corpo de Bombeiros de Itapeva no combate ao fogo em mata, nas imediações da Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente.

Após solicitação, mais uma vez a equipe bravamente juntamente com Corpo de Bombeiros, conseguiram conter as chamas através de abafadores, pois o local sendo de difícil acesso, não foi possível a entrada com o caminhão específico para combater o fogo, que tomou conta de grande parte da área verde.



Após trabalho intenso das equipes empenhadas no local, foi contido as chamas, e foi realizado o registro da ocorrência pela Responsável da Secretaria, Sra Ariane Ferreira.

Prefeitura divulgou nota oficial sobre o caso:

➡️ A Prefeitura de Itapeva, por meio da Secretaria Municipal de Recursos Hídricos e Meio Ambiente, informa que, na noite deste domingo (26), aconteceu um incêndio de pequena proporção na mata, onde também se encontra a secretaria. Não houve danos ao patrimônio público e nem na escola, além de não haver feridos. De acordo com o Boletim de Ocorrência registrado, o que houve foi uma invasão em área pública, queimando uma pequena área de mata, sendo que a Guarda Civil Municipal e o Corpo de Bombeiros tomaram as providências de forma imediata para apagar o fogo.