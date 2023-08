Na noite de domingo (06) por volta das 23h50, Equipe de Policiais foram acionados para atender uma ocorrência de perturbação do sossego pelo Bairro Itapeva E.

No local, tratava-se de som alto em residência, onde o vizinho sentiu-se incomodado com o intenso barulho ocasionado por seu vizinho da residência ao lado. Foi realizado contato com moradores da residência, os quais informaram que haviam encerrado o som no local. Alterado, o proprietário informou que posteriormente ia dar uma “surra” no solicitante, pelo motivo de ter chamado os Policiais na ocorrência.

Os ânimos se exaltaram no local, Policiais fizeram a orientação, que caso o fato se repetisse, ambos poderiam registrar o fato pelo Plantão Policial e resolver judicialmente.

A ocorrência foi registrada pela GCM, sem mais novidades.