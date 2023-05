Na tarde de segunda (15) por volta das 18h, a Equipe de Policiais da GCM foram acionados para atender uma ocorrência de agressão pela Vila Bom Jesus.

A equipe se descolou ao local dos fatos e os ânimos já estavam acalmados, porém o suposto agressor estava defronte a residência. Ao ser questionado sobre o ocorrido, informou que realmente havia desferido chutes na barriga da vítima, devido os xingamentos sofridos. A vítima informou que sua filha conviveu com o suposto autor e que na data dos fatos o mesmo veio até sua residência e começou a ofender sua filha com palavras de baixo calão, entrou na residência chutando o portão e desferiu chutes em sua barriga, motivo do desentendimento seria porque sua filha havia trocado de aparelho celular com o suposto autor e depois desfeito a troca, o que deixou o autor enfurecido.

Diante dos fatos, as partes envolvidas foram encaminhadas pela GCM ao Plantão Policial onde a autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento dos fatos determinou a lavratura da ocorrência tendo como natureza Lesão Corporal e Injúria.