No sábado (29), por volta das 02h da manhã, equipe de Policiais da ROMU GCM estava em patrulhamento preventivo pela Vila Dom Bosco, quando avistou um indivíduo que ao notar a presença dos Policiais, tentou dispensar um invólucro transparente contendo algumas porções aparentando ser o entorpecente crack. De imediato foi realizada a abordagem e após busca pessoal foi localizado com o mesmo, uma quantia em dinheiro. Indagado sobre as drogas o mesmo confirmou que estava na mercância do entorpecente.

Diante dos fatos foi apresentado o autor, o entorpecente e dinheiro no Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária determinou o registro da ocorrência por tráfico de drogas, ficando o autor preso e à disposição da justiça.

🔒Apreensões:

01 indivíduo preso

✅ 15 pedras de crack

✅ R$ 230,60 em espécie