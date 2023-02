Na noite de quinta-feira (16) Equipes de Rádio patrulhamento da Guarda Civil Municipal, realizavam operação visibilidade na área do Jardim Maringá e ao passar na frente de um estabelecimento comercial, perceberam um cidadão o qual se portava de maneira estranha.

Prontamente os Policiais da GCM realizaram a abordagem e a busca pessoal, onde nada de ilícito foi localizado.

O Policiais da GCM realizaram a pesquisa dos antecedentes do Cidadão averiguado através da Central de Monitoramento da GCMI, a pesquisa trouxe como resultado dois mandados de prisão em desfavor do averiguado.

Sendo assim, o averiguado foi comunicado de seu débito com a Justiça e foi conduzido ao Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento sobre os fatos, determinou o registro da ocorrência dando cumprimento efetivo daquele procurando, o qual foi recolhido a carceragem local ficando à disposição da Justiça.