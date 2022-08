Na madrugada de segunda-feira (15), a Guarda Civil Municipal foi acionada por outra instituição de Segurança, a qual informou que estaria ocorrendo furto a uma loja na área central da cidade.

Prontamente os Policiais Municipais foram até o local indicado e lograram êxito em abordar uma cidadã que estava de posse de uma arma branca (faca).

Os Policiais da GCM fizeram contato com a vítima, a qual informou que familiares viram o momento em que a cidadã arrombava a porta do estabelecimento e reconheceu sem sombras de dúvidas a mulher abordada pela GCM como sendo a autora do delito.

Diante dos fatos, foi preservado o local e dada voz de prisão a autora. As partes foram conduzidas ao Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento sobre os fatos e formar a sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante da autora. A Autoridade Policial determinou que o Instituto de Criminalística realizasse perícia no local.

A autora teve comportamento agressivo durante o registro da ocorrência, sendo necessário conduzi-la a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) para ser medicada. Após a mulher ser reconduzida ao Plantão Policial e encerramento do registro da ocorrência, ela foi recolhida a carceragem onde permaneceu presa e à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.