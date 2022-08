No final de semana, a Guarda Civil Municipal foi acionada para atender ocorrência de acidente de trânsito na frente da Unidade de Pronto Atendimento a UPA. O fato ocorreu na sexta-feira, dia 19.

Ao chegar no local, os Policiais da GCM constataram que um veículo havia colidido com um outro veículo e seu condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez.

Diante dos fatos, foi convidado o condutor do veículo para ser submetido ao teste de alcoolemia, o qual foi realizado e trouxe como resultado 2,68 miligramas de álcool por litro de ar alveolar. Perante o resultado, o qual está tipificado na legislação de trânsito como crime, foi dada voz de prisão ao condutor, o qual foi apresentado à Autoridade de Polícia Judiciária que, após tomar conhecimento sobre os fatos e formar a sua convicção jurídica ratificou a voz de prisão determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, mantendo o condutor preso e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia. (Assim que tivermos mais informações, informaremos no site).