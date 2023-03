Na madrugada de sábado (25), por volta das 02h10 da manhã, pela Avenida Higino Marques, Policiais da GCM em patrulhamento se depararam com um veículo transitando na contramão de direção, quase vindo a colidir com a viatura, onde o Policial da GCM teve que frear bruscamente a viatura para evitar o acidente.

O veículo estava em alta velocidade, então os Policiais iniciaram o acompanhamento, emitindo sinais sonoros e luminosos na tentativa de que o condutor parasse. Após ter percorrido aproximadamente quatro quadras, foi realizado abordagem ao veículo, e o condutor desembarcou, momento que apresentava sinais de embriaguez alcoólica e fala desconexa.

Realizado pesquisa via central referente a situação do veículo, foi constatado que a documentação estava em ordem.

Policiais o indagaram sobre realizar o teste de etilômetro, informou que sim, onde foi submetido ao teste, o qual resultou em 1,914 mg/I.

Diante da situação, Policiais da GCM deram voz de prisão ao cidadão/condutor, conduzido ao Plantão Policial, e a autoridade de Policia Judiciária, após tomar conhecimento dos fatos e formar sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão determinando o registro do auto de prisão em flagrante por embriaguez ao volante, ficando o homem preso e à disposição da Justiça.