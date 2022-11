A Guarda Civil Municipal de Itapeva, ao entardecer do dia 01/11, realizava patrulhamento preventivo pela área central da cidade, e ao passar pela rua Pires Fleury, os guardas foram acionados por uma mulher que havia sido vítima de furto e o autor do furto estaria tentando se esconder no interior de um estabelecimento comercial. Rapidamente os Policiais da GCM localizaram o autor, o qual estava de posse do óculos que furtou da vítima solicitante da ocorrência. O sujeito ainda trazia escondido em suas vestes três calças jeans novas e um litro de bebiba alcóolica (vinho). Questionado o suspeito sobre a origem dos produtos, disse ter ganho de uma pessoa. Porém, logo em seguida, surge uma segunda vítima que é proprietário de uma loja de roupas e reconheceu as calças como sendo de sua propriedade. A primeira vítima reconheceu sem sombra de dúvidas que o suspeito detido foi que subtraiu seus óculos. Diante dos fatos, os Policiais da GCM convictos da ação delituosa, deram voz de prisão ao suspeito, o qual foi conduzido juntamente com os objetos e as vítimas até a presença da autoridade de Polícia Judiciaria no Plantão policial. A autoridade apreciou os fatos e após formar a sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, apreensão de todos os objetos. Posteriormente os objetos foram restituídos aos seus proprietários, ficando apreendida somente a garrafa de vinho, que provavelmente tenha sido furtada em um outro estabelecimento. O suspeito foi recolhido a carceragem local, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.