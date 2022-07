Durante patrulhamento da GCM – Guarda Civil Municipal pela rotatória de acesso a Avenida Higino Marques sentido São Camilo, no dia 9 de julho por volta das 18h20, a equipe foi solicitada por um popular que um veículo de cor azul, sendo um Ford Versalles que o condutor aparentava estar embriagado, desde a saída do Bairro Bela Vista foi visto dirigindo em zigue-zague pela Rodovia seguindo sentido São Camilo.

Mediante as informações, os guardas procederam patrulhamento e logo a frente se depararam com o veículo. Foi feito o acompanhamento dando sinais luminoso e sonoro, mas o mesmo não obedecida, então a GCM procurou um ponto seguro da via e com apoio de outra viatura pôde interceptá-lo. O condutor desceu do veículo cambaleando e ao conversar com ele exalava um forte odor etílico, o mesmo foi submetido a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, tanto na busca veicular. Indagado ao mesmo se teria ingerido bebida alcoólica, respondeu que sim e que submeteria ao teste de Etilômetro. Após ao teste que totalizou 0,70 miligramas de álcool por litro de ar alveolar.

No local, foi dado voz de prisão ao autor e conduzido ao Plantão Policial, dado ciência a autoridade de Polícia Judiciária que ratificou a voz de prisão e arbitrou uma fiança no valor de um salário mínimo, que após recolhida o indiciado foi solto e seu veículo recolhido ao pátio.