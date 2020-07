GCM detém indivíduo com drogas na Vila Mariana

Nesta sexta-feira (17), por volta das 13h50, a equipe tática GEPAR, em deslocamento ao Plantão Policial para a apresentação de uma ocorrência de localização de entorpecentes, ao passar pela Vila Mariana, avistou um indivíduo, que mexia em um cano no solo, enquanto dois motocicletas o aguardavam.

Quando avistaram a viatura, empreenderam fuga, sendo o indivíduo que estava mexendo no cano abordado.

No cano foi localizado um cordão contendo 10 microtubos de cocaína.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao meliante e conduzido ao Plantão Policial, sendo autuado em flagrante por tráfico, ficando à disposição da Justiça.