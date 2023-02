A Guarda Civil Municipal de Itapeva foi acionada através da Central de Monitoramento, na madrugada de quarta-feira (08), onde uma mulher dizia que a sua genitora possui medida protetiva de urgência em relação ao seu ex-companheiro. Que naquele momento ele havia pulado o portão de sua residência e que estava na porta da sala proferindo ameaças de morte contra sua mãe e seus filhos, devido as ameaças, a sua mãe passou mal e precisou ser socorrida à UPA Unidade de Pronto Atendimento por uma Equipe do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Diante das informações as Equipes de Rádio Patrulhamento da GCM se deslocaram rapidamente para o local informado e lograram êxito em abordar o suspeito nas proximidades da residência da vítima. Em contato com a vítima, esta confirmou aos Policiais da GCM, que o suspeito havia adentrado a sua residência pulando o portão e em seguida passou ameaçá-la, momento em que passou mal e precisou ser socorrida.

Sendo assim, os Policiais da GCM deram voz de prisão ao suspeito por em tese ter descumprido ordem judicial e ambas as partes foram conduzidas ao Plantão Policial. O fato foi apresentado ao Delegado de Polícia Judiciária que estava de Plantão, este após formar sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão, determinando o registro da ocorrência.