No domingo, dia 13, por volta das 01h20, a Central de monitoramento da Guarda Civil Municipal de Itapeva recebeu solicitação de furto de veículo, que havia ocorrido a poucos instantes na área central do município.

Rapidamente as Patrulhas foram até o local onde se encontrava a vítima, a qual relatou que estava momentos antes com seu namorado em um estabelecimento comercial e que houve um desentendimento entre eles.

Ela contou que deixou sua bolsa com as chaves do seu veículo no interior do carro do namorado e que foi até o estacionamento onde se encontrava seu veículo e não estava mais lá, acionando à Polícia Municipal dizendo que o autor seria seu namorado, pois havia ameaçado destruir seu carro.

Uma Patrulha da GCMI logrou êxito em localizar o veículo da vítima abandonado pelo bairro Jardim Belvedere. Nesse momento, o possível autor passava em outro veículo e foi reconhecido pela vítima, então as patrulhas iniciaram acompanhamento do veículo no qual estaria o suspeito, sendo que ele acessou a rodovia sentido município de Taquarivaí, desobedecendo os sinais sonoros e luminosos para que ele parasse.

Em Taquarivaí, o veículo adentrou a garagem de uma residência, que os Policiais Municipais souberam ser do genitor do autor, então solicitaram permissão para adentrarem não casa, o que foi autorizado pelo proprietário, sendo que o autor tentou se esconder em cima do telhado, porém foi localizado.

O autor confessou ter subtraído o veículo da vítima com a intenção de destruí-lo, que não acatou a ordem de parada dos policiais, pois temia perder sua habilitação. Assim sendo, foi dada voz de prisão ao autor e as partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão, determinando o registro do auto de prisão em flagrante, recolhendo o autor a carceragem, onde permaneceu à disposição da Justiça, aguardando a audiência de custódia.

O veículo subtraído foi restituído para a vítima.