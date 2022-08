Na noite desta segunda-feira (22) a equipe de Patrulhamento Tático

ROMU, realizava patrulhamento preventivo no Jardim São Francisco, entre o Jd. Virgínia e Vila Nova, quando ouviu pedidos de socorro e se deparou com uma mulher, que relatou aos Policiais da GCM que havia sido abordada por um homem desconhecido, o qual a segurou fortemente pelo braço e exibiu suas partes íntimas.

O sujeito ainda a derrubou no chão, causando-lhe escoriações nos braços, momento em que conseguiu se desvencilhar e pedir socorro.

O autor foi detido e não soube explicar sobre o ocorrido, ele aparentava sinais de embriaguez. Diante dos fatos, as partes foram conduzidas até o Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária após tomar conhecimento sobre os fatos e formar a sua convicção jurídica, determinou o registro da ocorrência de tentativa de estupro. O autor foi liberado e responderá a inquérito Policial.