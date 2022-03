Na sexta-feira, dia 11, por volta das 14:50, uma Patrulha da Guarda Civil Municipal estava em deslocamento na área central da cidade, quando foi abordada por um cidadão, que se apresentou como responsável de uma farmácia e dizia que o local havia sido furtado naquele instante e o autor se encontrava nas proximidades.

A Patrulha anotou os dados da ocorrência e as características do possível autor do furto e iniciou buscas no sentido de localizar o furtador, sendo que a Patrulha logrou êxito em localizá-lo pela rua São Paulo,no bairro Vila Nova.

A Patrulha efetuou a abordagem e constatou que o autor do delito trazia consigo uma sacola plástica com diversos objetos, dentre eles o que havia sido furtado na farmácia. O autor confessou aos Policiais da GCMI que havia subtraído o objeto no estabelecimento para trocar por entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor e também lidos os seus direitos constitucionais, sendo ele algemado para garantia da sua integridade física, a integridade física do Agentes Policiais e também o receio de fuga.

O autor foi conduzido ao Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária, após tomar conhecimento sobre os fatos e formar a sua convecção jurídica, ratificou a voz de prisão, autuando o autor em flagrante delito, mantendo-o preso recolhido à carceragem, onde ficou à disposição da Justiça aguardando audiência de custódia.

A Autoridade determinou a apreensão do objeto furtado na farmácia e os demais objetos que o autor trazia consigo, uma vez que tais materiais não tinham procedência, então ficaram apreendidos e serão alvo de investigação.

🔒Apreensões:

1 frasco de Shampoo Clear Men anticaspa de 400 ml; 1 frasco de Shampoo Clear Men anticaspa de 200 ml; 1 frasco de Shampoo Dove detox Purificante de 400 ml; 1 frasco de condicionador Pantene Pro-V; 1 Pote de nutela de 650 gr.