Uma equipe da Guarda Civil de Itapeva realizava patrulhamento preventivo na última terça-feira (04) quando se deparou com um homem agredindo uma mulher. Prontamente os Policiais da GCM desembarcaram da viatura e conseguiram cessar aquela agressão, solicitaram apoio de outras patrulhas, pois o homem estava extremamente agressivo e não acatava as ordens dos Policiais da GCM.

Com a chegada das demais patrulhas o agressor foi imobilizado, com o uso de algemas, para garantir a segurança das equipes, da pessoa agredida e a do próprio agressor. A vítima contou aos Policiais da GCM que o agressor é seu companheiro e que estavam em sua residência quando ele começou a agredi-la, e posteriormente a jogou na rua e continuou as agressões até a chegada da GCM. O fato ainda foi presenciado por uma testemunha, que diz ter visto o agressor, puxar a vítima pelos cabelos.

Diante das circunstâncias que configuram o ilícito penal, foi dada voz de prisão ao agressor, sendo as partes conduzidas ao Plantão Policial, onde a Autoridade de Polícia Judiciária de plantão, após tomar conhecimento sobre os fatos e formar a sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão dada pelos Policiais da GCM, determinando a lavratura do auto de prisão em flagrante, recolhendo o agressor a carceragem, o mantendo preso e à disposição da Justiça.