Na sexta-feira (07), Policiais da GCM estavam em deslocamento ao Plantão Policial para apresentação de outra ocorrência de encontro de entorpecentes, quando a equipe foi acionada por um condutor que não quis se identificar, onde informou que um veículo gol quadrado estaria ‘ziguezagueando’ pela via aparentando estar em estado de embriaguez. Diante do exposto, a equipe se descolou para averiguar no local informado, Rua Epaminondas Ferreira Lobo, e deu ordem de parada ao condutor o qual de imediato obedeceu. O condutor apresentava sinais de embriaguez tais como, olhos avermelhados, forte odor etílico, palavras desconexas, dificuldade ao caminhar e também não portava documentos do veículo nem documentos pessoais.

Diante dos fatos e dos visíveis sinais de embriaguez, o condutor e o veículo foram encaminhados ao Plantão Policial, onde a autoridade de Polícia Judiciária autuou em flagrante por embriaguez ao volante, ficando o indivíduo preso e à disposição da justiça, posteriormente a chave de seu veículo foi entregue ao seu familiar.