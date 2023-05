Nesta segunda (1°) por volta das 17h50 no Bairro Agrovila, uma equipe do Patrulhamento Rural da GCM abordou um cidadão que conduzia sua motocicleta, a qual estava com a numeração do chassi suprimida, não sendo possível sua identificação.

Sendo assim, o condutor e a motocicleta foram apresentados à Autoridade Policial, que após tomar conhecimento dos fatos, determinou a lavratura do Auto de Prisão em flagrante com fundamento na Lei 14562 de 26 de abril de 2023, que altera o ART. 311 do código penal, para criminalizar a conduta de quem altera sinal identificador de veículo, majorando a pena para de 4 a 8 anos de reclusão e multa.