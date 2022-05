Após solicitação de furto em uma drogaria em Itapeva, a Guarda Civil Municipal realizou o patrulhamento pela área central. Após, adentrado as residências abandonadas, foi localizado o autor dentro de um estacionamento particular. Ao dar voz de prisão tentou fugir pelo telhado, sendo apanhado e imobilizado pela guarnição. O sujeito foi reconhecido pelo funcionário e os objetos foram localizados enterrados. Foram conduzidas as partes ao Plantão Policial, onde o delegado ratificou a prisão em flagrante.