No início da madrugada de segunda-feira (13), a Guarda Civil Municipal através das Equipes do Inspetor Supervisor e da ROMU atendiam ocorrência de pessoa desacordada dentro de um veículo no Parque Industrial, no local a pessoa estava somente descansando. Sendo assim, os Policiais da GCM deram início ao patrulhamento preventivo naquele local e ao passarem na frente de um determinado estabelecimento comercial viram que o portão estava aberto e que possivelmente o local havia sido alvo de furto.

Então o inspetor supervisor informou a central de monitoramento da GCM a qual passou a fazer buscas no sistema de monitoramento e visualizou o momento em que um homem adentrou ao estabelecimento e as características foram passadas a Equipes Policiais da GCM, que lograram êxito em abordar o suspeito ainda próximo do local onde ocorreu o furto.

O suspeito estava de posse de alguns objetos. A central de monitoramento entrou em contato com a vítima que compareceu no local e reconheceu aqueles objetos como sendo de sua propriedade, então foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido ao Plantão Policial.

A ocorrência foi apresentada ao Delegado de Plantão, que após formar sua convicção jurídica, ratificou a voz de prisão determinando que fosse lavrado o auto de prisão em flagrante, recolhendo o suspeito preso na carceragem local onde permaneceu à disposição da Justiça. Os objetos foram apreendidos e posteriormente entregues ao seu proprietário.