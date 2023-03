Na quinta-feira (16), por volta das 12h, a Guarda Civil Municipal foi acionada para prestar apoio ao órgão de Assistência Social, onde foi relatado aos policiais da GCM que um indivíduo havia furtado uma cesta básica de alimentos do local, e se encontrava pelo órgão ainda.

De pronto os policiais da GCM foram até o local, e em conversa com o cidadão suspeito de cometer o delito, este informou que havia pego a cesta básica e deixado na casa de seu irmão. Então os Policiais da GCM se deslocaram até a residência informada pelo suspeito e evidenciado o fato foi dada voz de prisão ao suspeito que foi conduzido ao Plantão Policial, juntamente com a cesta básica e representante do órgão público. No Plantão autoridade de Polícia Judiciária, tomou conhecimento dos fatos, ratificou a voz de prisão autuando o suspeito em flagrante por furto, recolhendo o suspeito a carceragem local, permanecendo à disposição da Justiça.

A cesta básica foi apreendida e devolvida para o órgão da Prefeitura.