A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itararé realizou, no sábado (03), a apreensão de mais de mil pinos de cocaína.

Conforme a corporação, durante ronda escolar pelo Jardim Comodoro, foram localizados dois indivíduos comercializando entorpecentes. Com eles, foram encontrados sete pinos de cocaína, uma porção de maconha e R$ 127 reais.

Ao ser questionado, um dos suspeitos indicou que no interior de sua residência haviam mais entorpecentes. No local, a guarnição localizou mil pinos cheios, uma balança de precisão e diversos eppendorfs vazios, prontos para serem embalados com mais drogas.

Os envolvidos foram conduzidos ao Plantão Policial e ficaram à disposição da Justiça.

Créditos: Divulgação/ASCOM Prefeitura de Itararé