Nos dias 01 e 02 de dezembro, a Guarda Civil Municipal de Itapeva participou e representou o município no 3º Encontro das Guarda Municipais do interior, realizado pela Prefeitura e GCM de Campinas.

O evento aconteceu no espaço da Expo Dom Pedro em Campinas e contou com a presença de autoridades e Corporações de diversas cidades do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, além de estandes de marcas de produtos voltados para a segurança pública e palestra sobre o tema. Aconteceu em conjunto ao evento o 2º Torneio de cães policiais, disputado em duas modalidades, Faro e Proteção, onde a equipe do Canil da GCM de Itapeva alcançou a 2ª colocação na categoria “Proteção” com a K-9 Zara, concorrendo com várias corporações do estado.